برلماني: أغلب القرارات الاقتصادية والاستثمارية الأخيرة من ثمار الحوار الوطني

قال النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار، إنَّ أكبر دلالة على أن ما يحدث في الحوار الوطني هذه الفترة غير مسبوق أن الحكومة شريكة في هذا الحوار بل وأخذت كافة التوصيات في الجلسات العامة ونفذتها في صورة قرارات، كاشفاً أنَّ المجلس العام للاستثمار بقيادة الرئيس السيسي أصدر 16 قرارا، 80% منها من مخرجات الحوار الوطني.

محسب: مقترحات ومشروعات القوانين مفرغات الحوار الوطني

وأضاف «محسب» خلال مداخلة هاتفية، على شاشة «إكسترا نيوز» وتغطية خاصة عن الحوار الوطني، أن القرارات التي تصدر بشكل يومي وكذلك المقترحات ومشروعات القوانين المقدمة لمجلس النواب للمناقشة جميعها مفرغات الحوار الوطني ما يبرهن على دور الحوار الوطني في الربط الحقيقي بين العقول المصرية جميعا والحكومة، قائلاً: «الحوار الوطني الهدف منه التفكير في مخرج من أزمة حقيقية يمر بها العالم وهذه آلية ديمقراطية شرعية لم تكن موجودة من قبل ونتائجها نعيشها الآن».

«كنا متأكدين أن الخير قادم»

وتابع مقرر لجنة الاستثمار، أنه «لما الناس اللي شغالة في الحوار الوطني شايفة الخير جاي.. قالوا عليهم متفائلين.. ولكن لم تكن مجرد حالة تفاؤل بل كنا متأكدين أن الخير قادم بإذن الله والنهارده المستثمر الأجنبي بيخبط على الباب ويتعجب أنه خلال 6 أيام فقط يمكنه إنهاء تراخيص تأسيس شركته، بل عمل سياحة اليخوت تستغرق 30 دقيقة بعد أن كانت تستغرق 3 شهور وربما يلجأ المستثمر للمرور ببلد آخر لإنهاء جولته مكتفياً بالمرور من أمامنا في عرض البحر فقط».