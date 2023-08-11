عضو أمناء الحوار الوطني: وضع تصور لـ8 مواد من قانون انتخابات المجالس المحلية

قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنَّ هناك إقبالا وشغفا كبيرا من الحضور المشاركين بمناقشات الحوار الوطني للوصول إلى تطور يحقق الرغبة والأمل والطموح في إصدار قانون لانتخابات المجالس الشعبية المحلية.

وأشار إلى أنه «استناداً للدستور ومتابعة التفاصيل التي وقعت نجد أن كل المحاضرين المتراوح عددهم من 15 إلى 20 خبيرا وربما يزيد أن الجميع يمسك بيده دستور 2014 ويحاول قراءته بتأن ودقة للوصول إلى مواد مقترحة تخلو من أي عوار وتفسح الطريق عن أي عراقيل قد تواجه الانتخابات أو قانون يكون به أي عقبات».

الكشكي: مناقشات الحوار الوطني كانت صحية وإيجابية

وأضاف «الكشكي» خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز» وتغطية خاصة للحوار الوطني، أنَّ المناقشات بجلسات الحوار الوطني كانت صحية وإيجابية وهناك أكثر من تصور تم طرحه، قائلاً: «هذه الجلسات توصلت إلى تصور لثماني مواد تتضمن العملية وشكلها والوحدة المحلية كيف تنتخب مجلس بالاقتراع العام السري المباشر لمدة 4 سنوات بتخصيص مقاعد وفقا للنسب المذكورة من المنسق العام وهي 75% بالقائمة المطلقة و25% بالقائمة النسبية».

توافق عام على التصور لهذه الأسباب

وتابع عضو مجلس الأمناء أنه «كان هناك توافق عام على هذا التصور لعدة أسباب أولاً يضمن تنفيذ كافة القوى والأحزاب السياسية لعدة أسباب وثانياً يضمن تمثيل كافة القوى والأحزاب السياسية وكل الفئات المنصوص عليها في الدستور».