«أتوبيس السعادة» يصل مهرجان العلمين الجديدة لتصوير حلقة خاصة

تواجد فريق برنامج «أتوبيس السعادة»، والإعلامي أحمد يونس، مقدم البرنامج، في مدينة العلمين الجديدة، من أجل تصوير حلقة من حلقات البرنامج أثناء فعاليات مهرجان العلمين.

وتواجد فريق العمل منذ الساعات الأولى من صباح اليوم في المدينة، من أجل التصوير مع ضيوف المدينة والعاملين بها.

الأسبوع الخامس من مهرجان العلمين

جدير بالذكر أن الأسبوع الخامس من المهرجان، كان قد شهد إقامة عدد كبير من الحفلات الغنائية الهامة، من بينها حفل موسيقي للموسيقار عمر خيرت، بالإضافة لحفل كبير للفنان بهاء سلطان، والفنانة كارول سماحة، وعرض أزياء عالمي للمصمم الشهير مايكل سينكو، الذي حضره عدد كبير من نجوم مصر والعالم العربي، وأحياه رامي عياش، الذي دعم خلاله زوجته المصممة داليدا عياش، المشاركة في «الفاشن شو».