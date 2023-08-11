رامي عياش لـ«الوطن»: مهرجان العلمين ولد عملاقا منذ يومه الأول

أعرب الفنان اللبناني رامي عياش عن سعادته البالغة لإحيائه حفل «فاشون شو» المصمم الفلبيني العالمي مايكل سينكو، والذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، والذي يستمر حتى نهاية أغسطس الجاري.

رامي عياش: مهرجان العلمين ولد عملاقا

وأكد «عياش» خلال تصريحاته لـ«الوطن» اعتزازه بالغناء في مدينة العلمين، قائلا: «سحرتني تلك المدينة الخلابة منذ حضوري لها، فهي مدينة رائعة وجميلة، وأشكر المنظمين على اختيارها لإقامة المهرجان بها، ومهرجان العلمين ولد عملاقا منذ يومه الأول».

«لمة الحبايب» أحدث أغنيات رامي عياش

يذكر أن الفنان رامي عياش طرح أغنيته الجديدة «لمة الحبايب» رفقة زوجته داليدا عياش، منذ يومين، وحققت أكثر من 600 ألف مشاهدة عبر موقع «يوتيوب»، وهي من كلمات محمد الرفاعي، وألحان جان ماري رياشي.