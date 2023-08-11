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ناقد فني: مهرجان العلمين يجمع الضحك والطرب والغناء الشعبي على مسرح واحد

كتب:

مريم جاد
02:02 م | الجمعة 11 أغسطس 2023
مداخلة الناقد الفني أحمد سعد الدين

مداخلة الناقد الفني أحمد سعد الدين

قال أحمد سعد الدين الناقد الفني، إن التنوع على المسرح هو ما يميز مهرجان العلمين الجديدة، فهناك عدد من الفنون المختلفة ومنها «ستاند أب كوميدي» لأنه مطلوب، وعندما نقوم بعمل تنوع لا يحدث ملل ترفيهي للجمهور.

التنوع في مهرجان العلمين الجديدة

أضاف الناقد الفني، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك عددا من الفرق والحفلات الغنائية في المهرجان، لذلك نجد تنوعا في فعاليات الترفيه والفن، إذ يوجد الطرب والغناء الشعبي وأيضا الضحك وكل ذلك على مسرح واحد في العلمين الجديدة.

العلمين أرض التنوع والأحلام

تابع «سعد الدين»، بأن محبي الرياضة لهم مكان أيضا في مهرجان العلمين الجديدة، فهناك أنشطة رياضية كثيرة ومتنوعة لذلك تعتبر مدينة العلمين الجديدة أرض التنوع والاختلاف وأرض الأحلام كما يطلق عليها.

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بقلم مريم جاد