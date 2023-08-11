«إكسترا نيوز»: فعاليات مهرجان العلمين حولت المنطقة إلى أرض الأحلام

قالت نانسي نور، موفدة قناة «إكسترا نيوز»، إن مدينة العلمين تعتبر من أجمل المناطق بمصر وتعتبر ذات مناظر مبهرة وقد وصف المتابعون على تويتر مدينة العلمين بأنها مكان تحول من أرض الألغام لأرض الأحلام .

تحول مدينة العلمين إلى أرض الأحلام

أضافت خلال تغطية لمهرجان العلمين الجديدة ببرنامج «هذا الصباح»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، مدينة العلمين كانت تعتبر من أخطرالمناطق التي لا يقترب منها أحد بسبب وجود الألغام بها ولكنها تحولت بفضل مهرجان العلمين والتطورات القائمة والفعاليات الفنية والرياضية والثقافية أيضا إلى مقصد للزائرين من جميع أنحاء العالم.

عرض عرائس ام كلثوم وتفاعل الجمهور

تابعت موفدة قناة «إكسترا نيوز»، فرقة مسرح الشارع البارحة لاقت حضورا جماهيريًا كبيرًا بسبب الفعاليات الخاصة بها بسبب عرض عرائس أم كلثوم واستمتاع الزائرين به من جميع الأعمار والفئات وخاصًة الأسر.