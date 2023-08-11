مسلم يصعد لمسرح حفله بمهرجان العلمين الجديدة على نغمات «اتنسيت»

صعد منذ قليل الفنان مسلم لمسرح حفله بمدينة العلمين الجديدة على نغمات أغنيته الشهيرة «اتنسيت» وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الخامس من مهرجان العلمين الجديدة.

انطلاق حفل مسلم

من المقرر أن يقدم مسلم خلال الحفلة نخبة من أهم وأشهر أغنياته التي اشتهر بها في مسيرته، وسيشدو مسلم خلال الحفل رفقة عدد من الفنانين من بينهم فريق مسار إجباري والفنان رضا البحراوي.

الأسبوع الخامس من مهرجان العلمين

جدير بالذكر أن الأسبوع الخامس من المهرجان كان قد شهد إقامة عدد كبير من الحفلات الغنائية الهامة من بينها حفل موسيقي للموسيقار عمر خيرت بالإضافة لحفل كبير للفنان بهاء سلطان والفنانة كارول سماحة وعرض أزياء عالمي للمصمم الشهير مايكل سينكو الذى حضره عدد كبير من نجوم مصر والعالم العربي وأحياه رامي عياش الذي دعم خلاله زوجته المصممة داليدا عياش المشاركة في الفاشن شو