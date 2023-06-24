نهال عنبر تطالب بتولي الشركة المتحدة مسؤولية قطاع الإنتاج وصوت القاهرة

أكدت الفنانة نهال عنبر، أهمية الاهتمام بالنشء، كون الإنسان يستطيع إتقان ‏الأشياء عند تعلمها منذ الصغر، مشيرة إلى ضرورة تخصيص إحدى الحصص ‏الدراسية للقراءة أسبوعيا، وذلك منذ الصف الأول الابتدائي حتى مرحلة الثانوية ‏العامة، ويجب أن يتم عمل ذلك بالحب وليس بالتعنيف إذ أنه من الضروري تحفيز ‏الطلاب على القراءة.

من الضروري تخصيص حصة للتوعية غير المباشرة

وأضافت «عنبر»، خلال حوارها على هامش انعقاد جلسات الحوار الوطني ‏لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم مصطفى كفافي وبسنت الحسيني عبر القناة ‏الأولى، أنه من الضروري تخصيص حصة للتوعية غير المباشرة «أي إجراء ‏مناقشات وحوارات مع الطلاب» شهريا عن أي الموضوعات التي تشغل الطلاب ‏فعلى سبيل المثال مثل قضاء أوقات طويلة على السوشيال ميديا وخطورتها، فضلا ‏عن تعاطي المواد المخدرة وهكذا.‏

هذه الحصص هامة لسماع آراء الأطفال

وتابعت نهال عنبر أن هذه الحصص هامة لسماع آراء الأطفال ومعرفة ما يدور في ذهنه ‏وأفكاره، كون ذلك يعطي ثقة للأطفال ويصبحوا مفكرين وقادرين على التعبير عن ‏أنفسهم فضلا عن تذهيب أفكارهم وترتيبها، وبذلك تقوم المدرسة بالدور التربوي ‏بجانب الأسرة.

واستكملت عنبر إنه يجب قيام المدرسة بدورها التربوي والتوعوي على ‏أكمل وجه حتى يتم تحصين الأطفال فلا يستقطبوا بسهولة، كون الأطفال ضعيفة ‏يسهل استغلالهم والتحكم وتغيير آرائهم وأفكارهم، مشيرة إلى أهمية تقوية ودعم ‏مراكز الشباب من أجل الاهتمام بالجوانب الثقافية والرياضية بشكل مثالي وكبير ‏بهدف تحفيز الشباب. ‏

يجب إخراج طاقات الشباب في أمور تفيدهم

وأضافت عنبر أنه يجب إخراج طاقات الشباب في أمور تفيدهم، فمثلا الشاب الذي يكون ‏لديه مباراة هامة يستعد لها كثيرا من قبل ذلك، مؤكدة إلى أهمية التوعية بتعليم ‏الأطفال، وهذا ما يقوم به المجلس القومي للمرأة، إذ أن أحد أعضائه.‏

وتابعت، أنه يجب عقد ندوات ثقافية للأمهات من أجل توعيتهن بضرورة تعليم ‏أبنائهم، مشيرة إلى أن الدراما سحر الوصول إلى أذهان وأفكار الأطفال والشباب، ‏متمنية أن تتولى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسؤولية قطاع الإنتاج وصوت ‏القاهرة بجانب الدراما لكي ترجعها من جديد مرة أخرى. ‏