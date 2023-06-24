نهال عنبر تطالب بتولي الشركة المتحدة مسؤولية قطاع الإنتاج وصوت القاهرة
كتب:
نرمين عفيفي
02:12 م | السبت 24 يونيو 2023
الفنانة نهال عنبر
أكدت الفنانة نهال عنبر، أهمية الاهتمام بالنشء، كون الإنسان يستطيع إتقان الأشياء عند تعلمها منذ الصغر، مشيرة إلى ضرورة تخصيص إحدى الحصص الدراسية للقراءة أسبوعيا، وذلك منذ الصف الأول الابتدائي حتى مرحلة الثانوية العامة، ويجب أن يتم عمل ذلك بالحب وليس بالتعنيف إذ أنه من الضروري تحفيز الطلاب على القراءة.
من الضروري تخصيص حصة للتوعية غير المباشرة
وأضافت «عنبر»، خلال حوارها على هامش انعقاد جلسات الحوار الوطني لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم مصطفى كفافي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى، أنه من الضروري تخصيص حصة للتوعية غير المباشرة «أي إجراء مناقشات وحوارات مع الطلاب» شهريا عن أي الموضوعات التي تشغل الطلاب فعلى سبيل المثال مثل قضاء أوقات طويلة على السوشيال ميديا وخطورتها، فضلا عن تعاطي المواد المخدرة وهكذا.
هذه الحصص هامة لسماع آراء الأطفال
وتابعت نهال عنبر أن هذه الحصص هامة لسماع آراء الأطفال ومعرفة ما يدور في ذهنه وأفكاره، كون ذلك يعطي ثقة للأطفال ويصبحوا مفكرين وقادرين على التعبير عن أنفسهم فضلا عن تذهيب أفكارهم وترتيبها، وبذلك تقوم المدرسة بالدور التربوي بجانب الأسرة.
واستكملت عنبر إنه يجب قيام المدرسة بدورها التربوي والتوعوي على أكمل وجه حتى يتم تحصين الأطفال فلا يستقطبوا بسهولة، كون الأطفال ضعيفة يسهل استغلالهم والتحكم وتغيير آرائهم وأفكارهم، مشيرة إلى أهمية تقوية ودعم مراكز الشباب من أجل الاهتمام بالجوانب الثقافية والرياضية بشكل مثالي وكبير بهدف تحفيز الشباب.
يجب إخراج طاقات الشباب في أمور تفيدهم
وأضافت عنبر أنه يجب إخراج طاقات الشباب في أمور تفيدهم، فمثلا الشاب الذي يكون لديه مباراة هامة يستعد لها كثيرا من قبل ذلك، مؤكدة إلى أهمية التوعية بتعليم الأطفال، وهذا ما يقوم به المجلس القومي للمرأة، إذ أن أحد أعضائه.
وتابعت، أنه يجب عقد ندوات ثقافية للأمهات من أجل توعيتهن بضرورة تعليم أبنائهم، مشيرة إلى أن الدراما سحر الوصول إلى أذهان وأفكار الأطفال والشباب، متمنية أن تتولى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسؤولية قطاع الإنتاج وصوت القاهرة بجانب الدراما لكي ترجعها من جديد مرة أخرى.