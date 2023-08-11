مسلم يشدو لأول مرة بأغنية «هنتقابل» في حفله بمهرجان العلمين الجديدة

قدم الفنان مسلم لأول مرة أغنيته الجديدة «هنتقابل» وذلك خلال حفله ضمن فعاليات الأسبوع الخامس من مهرجان العلمين الجديدة المقام تحت شعار «العالم علمين».

مسلم يبدأ حفله بأغنية اتنسيت

كان مسلم قد بدأ حفله بأغنية اتنسيت ومن المقرر أن يقدم مسلم خلال الحفلة نخبة من أهم وأشهر أغنياته التي اشتهر بها في مسيرته، وعقب نزول مسلم من مسرح الحفل سيصعد فريق مسار إجباري والفنان رضا البحراوي.

جدير بالذكر أن الأسبوع الخامس من المهرجان كان قد شهد إقامة عدد كبير من الحفلات الغنائية المهمة من بينها حفل موسيقي للموسيقار عمر خيرت بالإضافة لحفل كبير للفنان بهاء سلطان والفنانة كارول سماحة وعرض أزياء عالمي للمصمم الشهير مايكل سينكو الذى حضره عدد كبير من نجوم مصر والعالم العربي وأحياه رامي عياش الذي دعم خلاله زوجته المصممة داليدا عياش المشاركة في الفاشن شو.