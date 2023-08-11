مصرع شابين غرقا في بحيرات مفيض توشكي بالوادي الجديد

استدعت قوات الإنقاذ النهري من الأقصر إلى الوادي الجديد، لانتشال جثة شابين لقيا مصرعهما، غرقاً في بحيرات مفيض توشكي التابعة لمحافظة الوادي الجديد.

إخطار أمني

كانت البداية بتلقي اللواء محمد أبو الليل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد إخطارا من قوات الحماية المدنية يفيد بورود بلاغ بمصرع شابين غرقاً بمنطقة مفيض توشكى جنوب مركز باريس أثناء صيد الأسماك بالمفيض، وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري لموقع البلاغ واستمرت عملية البحث لمدة 4 ساعات.

مصرع شابين غرقا بمفيض توشكي في الوادي الجديد

بالانتقال والفحص، تبين مصرع غرق محمود يوسف آدم شغنوف، ويبلغ من العمر 43 عاما، ومحمود خلف عبد المنعم أحمد، 29 عاما، غرقًا في بحيرات مفيض مركز باريس، إثر غرقهما في بحيرات مفيض توشكي، بمركز باريس.

تحرر محضرا بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات، التي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.