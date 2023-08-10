غرق شاب في ترعة العزيزية بالشرقية

شهدت قرية العزيزية التابعة لمركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، مصرع شاب غرقا في ترعة العزيزية، وجرى انتشال الجثمان والتحفظ عليه بمشرحة مستشفى منيا القمح.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي منيا القمح المركزي باستقبالها الشاب «أحمد. ي» 37 سنة يمقيم بطوخ بمحافظة القليوبية جثة هامدة، وجرى التحفظ عليه بمشرحة المستشفى.

الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة

دفعت هيئة الإسعاف المصرية فرع الشرقية بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المستشفى، وجرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة التي أمرت بجمع التحريات حول الواقعة.

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، لحين الانتهاء من تصاريح الدفن.