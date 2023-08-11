جهود مكثفة لانتشال جثة مسن غرق بترعة القاصد في طنطا.. كان بيصطاد

لقي شخص مسن مصرعه غرقا داخل ترعة القاصد، بمنطقة المرشحة، بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، حال جلوسة على الحافة لممارسة هواية الصيد، وتكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها لانتشال الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

بلاغ بغرق مسن

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بغرق شخص مسن داخل ترعة القاصد، بالقرب من مسجد السلام بمنطقة المشرحة.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وقوات الإنقاذ النهري، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع شخص مسن، داخل ترعة القاصد بالقرب من مسجد السلام بمنطقة المرشحة، بمدينة طنطا، حال جلوسه لممارسة هواية الصيد.

جهود مكثفة لانتشال جثمان مسن

وتكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها لانتشال الجثمان، تمهيدا لنقله إلى المشرحة، وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، بعد استخراج الجثة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.