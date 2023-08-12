مسلم يختتم حفله في مهرجان العلمين بأغنية «اتنسيت»: تحيا مصر

اختتم الفنان مسلم، حفله بمدينة العلمين الجديدة، على نغمات أغنيته الشهيرة اتنسيت، التي قدمها مرة ثانية، بناءا على طلب الجمهور، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الخامس من مهرجان العلمين الجديدة.

وقال مسلم في نهاية فقرته، إنه سعيد للغاية بتواجده بالعلمين قائلا: تحيا مصر.

وقدم مسلم خلال الحفلة، نخبة من أهم وأشهر أغنياته التي اشتهر بها في مسيرته، ومن المقرر أن يصعد حاليا فريق مسار إجباري والفنان رضا البحراوي.

ومن الجدير بالذكر، أن الأسبوع الخامس من المهرجان كان شهد إقامة عدد كبير من الحفلات الغنائية المهمة، من بينها حفل موسيقي للموسيقار عمر خيرت، بالإضافة لحفل كبير للفنان بهاء سلطان والفنانة كارول سماحة، وعرض أزياء عالمي للمصمم الشهير مايكل سينكو، الذي حضره عدد كبير من نجوم مصر والعالم العربي، وأحياه رامي عياش الذي دعم خلاله زوجته المصممة داليدا عياش، المشاركة في الفاشن شو.