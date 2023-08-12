«مسار إجباري» يصعد لحفله بالعلمين على نغمات أغنية نص الحاجات

صعد منذ قليل، فريق مسار إجباري لحفله بمدينة العلمين الجديدة، على نغمات أغنيته الشهيرة نص الحاجات، ضمن فعاليات الأسبوع الخامس من مهرجان العلمين الجديدة.

ومن المقرر أن يقدم فريق مسار إجباري خلال الحفلة، مجموعة من أهم وأشهر أغنياته التي اشتهر بها في مسيرته.

ويذكر أن الفنان رضا البحراوي، سيختتم الحفل الذي بدأ بوصلة الفنان مسلم.

ومن الجدير بالذكر، أن الأسبوع الخامس من المهرجان، كان شهد إقامة عدد كبير من الحفلات الغنائية المهمة، من بينها حفل موسيقي للموسيقار عمر خيرت، بالإضافة لحفل كبير للفنان بهاء سلطان والفنانة كارول سماحة، وعرض أزياء عالمي للمصمم الشهير مايكل سينكو، الذي حضره عدد كبير من نجوم مصر والعالم العربي، وأحياه رامي عياش، الذي دعم خلاله زوجته المصممة داليدا عياش، المشاركة في الفاشن شو.