مسلم من مهرجان العلمين: شكرا لكل من ساهم في «التنظيم والصرح العظيم ده» (فيديو)

حرص الفنان مسلم، على تحية جمهور مهرجان العلمين، بعد صعوده على المسرح بمدينة العلمين، لإحياء حفل غنائي، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023، وسط حضور جماهيري كبير.

عايز أشكر اللي ساهم في الحفلات دي

بدأ مسلم حفلته بالعلمين، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقال: «شكرًا جدًا جدًا من قلبي، ومبسوط إني موجود النهاردة معاكم، يارب تكونوا بخير، ويارب تكونوا اتبسطوا، وأنا والله من قلبي اتبسطت، وبشكر كل اللي ساهم إني أكون موجود النهاردة هنا، بشكر التنظيم اللي صراحة أنا بطلع حفلات برة كتير، لكن إني ألاقي التنظيم ده هنا في مصر، فعايز أشكر اللي ساهم في الحفلات دي، واللي ساهم في إننا نشوف الصرح العظيم ده، يارب دايمًا في تقدم، وشكرًا ليكم وتحيا مصر».

وقدم الفنان مسلم، باقة من أشهر أغانيه، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ملأ المسرح لحضور الحفل الغنائي الكبير.

ومن الجدير بالذكر، أن مهرجان العلمين الجديدة هو الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، الذي شهد منذ بداية فعالياته الخميس 13 يوليو الماضي، عددا كبيرا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، في مدينة العلمين الجديدة الساحرة.