شكري: إرادة سياسية قوية لاستمرار تطوير العلاقات مع تونس إلى المستوى الاستراتيجي

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن التجارب والرؤية المشتركة لكل من القيادتين السياسيتين في مصر وتونس، تجعل هناك إرادة سياسية قوية لاستمرار تطوير العلاقات إلى المستوى الاستراتيجي، وهذا ما نأمله وما نعمل من أجله.

وأضاف شكري، في تصريحات مصورة نشرتها الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية اليوم، أن هناك تجانسا في التجربة ورؤية مشتركة تجاه أهمية تحقيق استقرار الدولة والحفاظ على مؤسساتها والإقدام على الإصلاح الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي بما يؤكد الهوية للدولة ومؤسساتها.

تكثيف المشاورات واللقاءات

وأوضح أن الارتقاء بالعلاقة يأتي دائما من خلال تكثيف التشاور واللقاءات والرؤية فيما يتعلق بالإجراءات التي نستطيع أن نأخذها لتحقيق المصلحة المشتركة، لافتا أن الحوار السياسي الذي انعقد صباح اليوم، أكد وجود أرضية مشتركة من التفاهم والرغبة والإرادة السياسية للعمل المشترك من أجل مواجهة التحديات.

وأشار إلى أن جزءا كبيرا من هذه المشاورات تركز على العلاقة الثنائية سواء السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية، ووجود رغبة للارتقاء في كل هذه المناحي، لافتا إلى استمرار المشاورات في هذا الإطار.

مناقشة التحديات الإقليمية

وقال إنه جرى خلال المشاورات تناول التحديات الإقليمية والعمل المشترك فيما بيننا وبين الأشقاء في تونس وهي التي تعزز من قدرتنا على مواجهة التحديات في أجواء مضطربة وأيضا تم تناول التكامل فيما بيننا في الأجواء الاقتصادية الضاغطة الراهنة وهو ما من شأنه أن يعزز قدرة كل منا في مواجهة هذه التحديات.

الاستماع لرؤية الرئيس التونسي

وأضاف وزيرالخارجية، أنه استمع إلى الرؤية الثاقبة للرئيس التونسي قيس سعيد في إطار التوجيهات لاستمرارالعمل المشترك من أجل تدعيم العلاقات لمواجهة التحديات الإقليمية على أرضية التوافق ووجود الرؤية المشتركة وهناك اعتزاز متبادل بين القيادتين السياسيتين لما وصلت إليه العلاقات، وأوضح أن الروابط القائمة بين الشعبين الشقيقين هي محل للاعتزاز والتقدير وتشعرنا بقوة العمل المشترك والعوائد الناتجه عنه.