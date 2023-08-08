بكين تطالب واشنطن باحترام سيادتها وحقوقها في بحر الصين الجنوبي

طالبت وزارة الخارجية الصينية، السلطات الأمريكية، باحترام سيادة بكين وحقوقها البحرية ومصالحها في بحر الصين الجنوبي.

وجاءت المطالبة الصينية، ردا على بيان للخارجية الأمريكية، إذ انتقد بكين لعرقلة السفن الفلبينية التي سعت إلى إيصال قوات وإمدادات جديدة إلى سفينة عسكرية عالقة في «رنآي جياو»، ولإطلاق خراطيم المياه عليها.

الفلبين ترسل سفينتين إلى مياه «رنآي جياو»

ويوم السبت الماضي، أرسلت الفلبين سفينتين إلى مياه «رنآي جياو»، رغم تحذيرات الصين المتكررة.

وحث متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، «واشنطن»، على التوقف عن استخدام قضية «بحر الصين الجنوبي» لبث الارتباك والشقاق والفتنة، مطالبا الولايات المتحدة، باحترام جهود دول المنطقة لدعم السلام والاستقرار في هذه المنطقة.

وقال المتحدث الصين، إن «بكين»، تعارض البيان الأمريكي بشدة، مشيرا إلى أن الخارجية الأمريكية، تجاهلت الحقائق، وهاجمت الإجراءات المشروعة والقانونية لبلاده في البحر، الهادفة إلى حماية حقوقها وإنفاذ القانون.

«بكين»: الخارجية الأمريكية تدعم سلوك «مانيلا» غير القانوني

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أن بيان وزارة الخارجية الأمريكية دعم سلوك «مانيلا» غير القانوني والاستفزازي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أرسلت طائرات وسفنا عسكرية لمساعدة الفلبين ودعمه.

وفي وقت سابق، قالت اللسطات الصينية، إن لها سيادة لا جدال فيها على «جزر نانشا» والمياه المجاورة لها، والتي تشمل «رنآي جياو».

وحرضت «واشنطن»، ودعمت منذ وقت طويل محاولات الفلبين لإصلاح وتعزيز سفينتها العسكرية، التي تم إيقافها عمدا في «رنآي جياو»، وتابع المتحدث الصيني قائلا إن «رنآي جياو» كانت دائمًا جزءا من «نانشا تشيونداو» الصينية.

وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ،أن «واشنطن» وسعت مرارا إلى تهديد الصين من خلال التلويح بمعاهدة الدفاع المشترك مع الفلبين، مشيرا إلى أن هذه التحركات الأمريكية لن تفلح، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم خفر السواحل الصيني، إن «بكين» تحث الجانب الفلبيني على الوفاء بالتزاماته وإخراج سفينته التي أوقفت بشكل غير قانوني من ريناي جياو، مضيفا إن سفن خفر السواحل اتخذت إجراءات وفقًا للقانون، لتجنب الاصطدام، وفقا لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية.