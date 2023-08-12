نيويورك الأمريكية في مهب «كورونا إيريس».. ارتفاع الإصابات بنسبة 55%

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في نيويورك بنسبة 55%، مع زيادات في ولايات أمريكية أخرى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأشارت منظمة «الصحة العالمية»، بناء على تقييم أولي للمخاطر، إلى اكتشاف سلالات المتحور «EG 5» أو «إيريس» في 51 دولة، بينها: « الولايات المتحدة، الصين، كوريا الجنوبية، اليابان».

وأضافت التقارير الواردة من «المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها»، المعروفة باسم «سي دي سي»، أن المشكلة لم تؤثر فقط على نيويورك، مضيفة أن السلطات اكتشفت 8 آلاف حالة دخول إلى المستشفى في جميع أنحاء البلاد في غضون أسبوع.

​​824 حالة يوميًا على مستوى الولاية

وقالت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، في بيان، إن أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة بولاية نيويورك، التي صدرت في 2 أغسطس الجاري، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا، ارتفعت بنسبة 55% عن الأسبوع السابق، بمتوسط ​​824 حالة يوميًا على مستوى الولاية، وزاد عدد المرضى في المستشفيات بنسبة 22%، أي أكثر من 100 مريض يوميًا.

في وقت سابق، أشارت «منظمة الصحة العالمية»، إلى الإبلاغ عن متحور «EG 5» من فيروس كورونا، للمرة الأولى في 17 فبراير الماضي، وتم تحديده كمتحوّر تحت المراقبة في 19 يوليو الماضي.

متحور «EG 5» جزءًا من سلالة «XBB» المتحدرة من عائلة أوميكرون

ويشكل متحور «EG 5» جزءًا من سلالة «XBB» المتحدرة من عائلة أوميكرون، فيما قالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن«EG 5» لديه طفرة إضافية في ارتفاعه، بالموضع 465.