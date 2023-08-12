رضا البحراوي يصعد لحفله بمهرجان العلمين على نغمات «مش هسيبك»

صعد منذ قليل الفنان رضا البحراوي، لحفله بمدينة العلمين الجديدة، على نغمات أغنية الفنان حسن الأسمر الشهيرة «مش هسيبك»، ضمن فعاليات الأسبوع الخامس من مهرجان العلمين الجديدة.

قدم البحراوي الشكر لكل الحاضرين للحفل وللقائمين عليه ومهرجان العلمين.

من المقرر أن يقدم رضا البحراوي خلال الحفل، نخبة من أهم وأشهر أغنياته.

وكان الحفل بدأ بفقرة غنائية للفنان مسلم، اتبعه فقرة لفريق مسار إجباري.

ومن الجدير بالذكر، أن الأسبوع الخامس من المهرجان، كان شهد إقامة عدد كبير من الحفلات الغنائية المهمة، من بينها حفل موسيقي للموسيقار عمر خيرت، بالإضافة لحفل كبير للفنان بهاء سلطان والفنانة كارول سماحة، وعرض أزياء عالمي للمصمم الشهير مايكل سينكو، الذي حضره عدد كبير من نجوم مصر والعالم العربي، وأحياه رامي عياش، الذي دعم خلاله زوجته المصممة داليدا عياش، المشاركة في الفاشن شو.