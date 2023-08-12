«صحة كفر الشيخ»: تقديم أكثر من 26 ألف خدمة في المبادرات الرئاسية

أعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، تقديم 26 ألفا و752 خدمة من خلال مبادرة «100 يوم صحة» حتى أمس الأول الخميس، في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

تقديم 1573 خدمة ضمن خدمات دعم صحة المرأة

أوضحت «محمود»، أنّ الخدمات التي قدمتها المبادرة تضمنت 1573 خدمة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم صحة المرأة في أول زيارة، فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 2542 خدمة.

وأضافت أنّ مبادرة «100 يوم صحة»، قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ72 طفلاً وطفلة، فيما قدمت 1936 خدمة ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، مشيرة إلى أنّ الحملة قدمت 141 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و237 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج.

تطعيم 2698 طفلاً وطفلة بالتطعيمات الروتينية

وقال الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، إنّ إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 210 مواطنين، لافتاً إلى أنّ عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة بلغ 2710 منتفعات، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 3766 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 2698 طفلاً وطفلة.

وأضاف «الشربيني»، أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بمحافظة كفر الشيخ، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تُقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

خط ساخن لطلب الزيارات المنزلية

ودعا «الشربيني»، جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».