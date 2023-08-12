حفل كامل العدد لرضا البحراوي في مهرجان العلمين الجديدة

حمل حفل رضا البحراوي بمدينة العلمين الجديدة لافتة كامل العدد، بفضل الحضور الجماهيري الكبير، الذى ملأ جنبات مسرح العلمين أرينا، ضمن فعاليات الأسبوع الخامس من مهرجان العلمين الجديدة.

قدم البحراوي خلال وصلته، أغنيات «جت ع البايظ، وده محترم»، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفلة، أهم وأشهر أغنياته التي اشتهر بها في مسيرته.

كان الحفل، بدأ بفقرة غنائية للفنان مسلم، واتبعه فقرة لفريق مسار إجباري.

ومن الجدير بالذكر، أن الأسبوع الخامس من المهرجان كان شهد إقامة عدد كبير من الحفلات الغنائية المهمة، من بينها حفل موسيقي للموسيقار عمر خيرت، بالإضافة لحفل كبير للفنان بهاء سلطان والفنانة كارول سماحة، وعرض أزياء عالمي للمصمم الشهير مايكل سينكو، الذي حضره عدد كبير من نجوم مصر والعالم العربي، وأحياه رامي عياش الذي دعم خلاله زوجته المصممة داليدا عياش، المشاركة في الفاشن شو.