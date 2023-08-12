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فتح تحقيق حول كيفية تعاطي سلطات هاواي الأمريكية مع حرائق الغابات

كتب:

حسن رمضان
05:32 ص | السبت 12 أغسطس 2023
حرائق هاواي

حرائق هاواي

فتحت السلطات الأمريكية، تحقيقا حول كيفية تعاطي سلطات هاواي مع حرائق الغابات في الولاية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية، في نبأ عاجل، فجر اليوم السبت.

وفي وقت مبكر من اليوم، أعلنت السلطات الأمريكية، مصرع 67 شخصا، جراء حرائق الغابات في هاواي، وفقا لما أعلنته «مقاطعة ماوي» التابعة لولاية «هاواي» الأمريكية.

وكان حاكم هاواي جوش جرين، أشار في وقت سابق، إلى أنه سيكون هناك المزيد من القتلى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكانت حرائق الغابات الهائلة التي شهدتها «هاواي»، أسفرت عن تدمير معظم أجزاء مدينة «لاهاينا» التاريخية في جزيرة ماوي إحدى جزر هاواي الأمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الامريكية.

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