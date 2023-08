فتح تحقيق حول كيفية تعاطي سلطات هاواي الأمريكية مع حرائق الغابات

فتحت السلطات الأمريكية، تحقيقا حول كيفية تعاطي سلطات هاواي مع حرائق الغابات في الولاية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية، في نبأ عاجل، فجر اليوم السبت.

وفي وقت مبكر من اليوم، أعلنت السلطات الأمريكية، مصرع 67 شخصا، جراء حرائق الغابات في هاواي، وفقا لما أعلنته «مقاطعة ماوي» التابعة لولاية «هاواي» الأمريكية.

وكان حاكم هاواي جوش جرين، أشار في وقت سابق، إلى أنه سيكون هناك المزيد من القتلى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

Very sad to see what’s happening Maui. Prayers up. pic.twitter.com/zFsuyow6T5