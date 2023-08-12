حبس المتهم بسرقة حقيبة يد في العجوزة

أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم بسرقة حقيبة أحد الأشخاص في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد المُحدد، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

ضبط المتهم وإعادة المسروقات

وألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة العجوزة، القبض على المتهم بسرقة الحقيبة، وجرت إعادة المسروقات، وتحرر المحضر اللازم وجري إتخاذ الإجراءات القانونية.

مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي

وتداول عدد من رواد «تويتر»، مقطع فيديو يتضمن تضرر أحد الأشخاص من تعرضه لواقعة سرقة حقيبة اليد الخاصة به في دائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة.

وبعد فحص الفيديو تبين أنه تبلغ إلى قسم شرطة العجوزة من أحد الأشخاص، تعرضه لواقعة سرقة حقيبته الخاصة، وكان بداخلها هاتف محمول ومبلغ مالي وجواز سفر، من قبل شخص كان يستقل دراجة نارية بدائرة القسم.

القبض على المتهم

وبعمل التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد المتهم والقبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، كما جرى بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

جرى تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.