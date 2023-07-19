مصرع سيدتين وإصابة 4 بسبب حريق منزل في العجوزة

شهدت حارة جمعة بدائراة قسم شرطة العجوزة حادثًا مأساوي عندما لقيت سيدتين مصرعهما وأصيب 4 أشخاص نتيجة حدوث حريق داخل شقة بميت عقبة بمنطقة العجوزة.

تفاصيل الحريق

تفاصيل الواقعة تلقاها اللواء محمد الشرقاوي مدير المباحث الجيزة، من العميد هاني شعراوي مفتش مباحث الجيزة، بوجود بلاغاً بوقوع حريق داخل منزل بشارع الغريب بمنطقة ميت عقبة بالعجوزة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين انفجار أسطوانة بوتاجاز ونشوب حريق واسفر الحادث حتى الأن وفاة كل من حمدية سالم 60 ربة منزل، وهانم السيد 72 سنة وإصابة كل: نادية أ ف 9 سنوات بحروق بنسبة 75%، ح م ص 62 سنة بحروق بنسبة 70%، چنى م ز 7 سنوات بحروق بنسبة 65%؜، ونجلاء ح م ص 35 سنة، حروق بنسبة 65% وتم نقل المصابين لمستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج اللازم.

ويكافح رجال الإطفاء لإخماد النيران والبحث عن باقي المصابين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.