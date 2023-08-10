إحالة سائق وعاطل بتهمة سرقة أحد الأشخاص بالمعادي للمحاكمة

أمرت النيابة العامة، إحالة سائق وعاطل لاتهامهما بسرقة مواطن وسحله في دائرة قسم شرطة المعادي، للمحاكمة الجنائية.

سرقة مواطن وسحله

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد رصدت مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن قيام قائد مركبة «توك توك» بسحل مواطن بإحدى المناطق في دائرة قسم شرطة المعادي بمحافظة القاهرة.

وبعد الفحص تم التمكن من تحديد وضبط مركبة «التوك توك» المشار إليها وعدد 2 مُستقليها تبين أنهما سائق، عاطل.

اعتراف المتهمان بالواقعة

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وقررا بأنه في أبريل الماضي حال قيامهما بتوصيل شخص إلى المنطقة محل الواقعة قاما بمغافلته وخطف حقيبة يده بها «مبلغ مالي، هاتفه المحمول» ودفعه خارج مركبة «التوك توك»، وتعلقه بها وسقوطه أرضًا.

وقد تم تحديد المجنى عليه وقرر عدم إبلاغه في حينه لشعوره بحالة إعياء، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

وحول عقوبة السرقة، قال عبدالرازق مصطفى المحامي والخبير القانوني، إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقًا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

وأضاف مصطفى، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، كما نص قانون العقوبات على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.