القبض على طرفي مشاجرة في العجوزة

قام رجال الشرطة بالعجوزة بالقبض على طرفي مشاجرة، أصيب بها 7 أشخاص بسبب خلافات مالية بينهما، وتم إقتياد طرفي المشاجرة إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود مشاجرة بشارع على الشافعى دائرة القسم، وعلى الفور كلف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة والقوة المرافقة له بالتوجه سريعًا إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين أن المشاجرة بين طرفين طرف أول 3 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات، وطرف ثان 4 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بسبب خلافات مالية بينهما تعدى كل منهما على الآخر، تم القبض على طرفى المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء أحمد الوتيدى مدير المباحث الجنائية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.