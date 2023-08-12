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سعر الريال السعودي اليوم السبت 12-8-2023 في البنوك المصرية

كتب:

محمد سعيد الشماع
09:09 ص | السبت 12 أغسطس 2023
الريال السعودي - تعبيرية

الريال السعودي - تعبيرية

واصل سعر الريال السعودي اليوم السبت 12-8-2023 في البنوك المصرية الاستقرار مقابل الجنيه المصري، إذ سجل اليوم في البنك الأهلي المصري 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» أسعار الريال السعودي في البنوك المختلفة، حسب آخر تحديث لأسعار العملات كشفته مواقع البنوك الرسمية قبل العطلة الأسبوعية.

سعر الريال في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.20 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.18 جنيه للشراء.

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