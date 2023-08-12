شهد سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 12-8-2023 في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري استقراراً، وسجل اليوم في بنك مصر 100.37 جنيه للبيع و100.07 جنيه للشراء.

تستعرض «الوطن» أسعار الدينار الكويتي في البنوك المختلفة، حسب ما أعلنته البنوك على مواقعها الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت: 100.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت: 99.33 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت: 100.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت: 100.07 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة اليوم السبت: 100.56 جنيه للبيع، مقابل 100.40 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك إسكندرية اليوم السبت: 100.66 جنيه للبيع، مقابل 96.98 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار: 3.25 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي: 12.20 ريال.