هل يعاقب الأب حال عدم الإبلاغ عن وفاة طفله قبل استخراج شهادة الميلاد؟

قال الخبير القانوني عبدالله محمد عبدالله المحامي بالنقض، إنَّ عدم التبليغ عن الطفل المولود حديثًا يعد جريمة، وكيف يكون التصرف إذا توفي الطفل قبل التبليغ عن ولادته، موضحًا أنَّ المادة رقم 18 من قانون الطفل تنص على :«يعاقب عليها القانون فإن المادة 18 من قانون الطفل تنص على وجوب التبليغ عن ولادته ثم وفاته، أما إذا وُلد ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل، فيكون التبليغ مقصوراً على وفاته».

الحبس والغرامة في حالة تقديم بيانات خاطئة عن تسجيل الأطفال

وأضاف المحامي، في حديثه لـ«الوطن»، أنَّ عقوبة عدم التبليغ إذا كانت بحسن نية هي: «يُعاقب على مخالفة أحكام هذه المواد بغرامة لا تقل عن 10 جنيهات، ولا تجاوز 100 جنيه، كما يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى عمداً ببيان خطأ من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود، وهذا دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون».

ضوابط تسجيل الطفل حديث الولادة

ونشرت منصة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية ضوابط تسجيل الطفل حديث الولادة وهي كالتالي:

- يُسجل المواليد في مكتب الصحة الذي تمت الولادة في دائرته.

- يرسل مكتب الصحة التبليغات للسجل المدني الذي يتولى بدوره قيدها مرة أخرى بدفتر مواليد السجل.

- إرسال بيانات الولادة للقطاع لإدخالها بياناتها على الحاسب الآلي وتحديد الرقم القومي للمولود.

- يجب التبليغ عن المواليد خلال 15 يوماً من تاريخ الولادة.