الأوراق المطلوبة للحصول على قرض مشروع صغير من المحليات.. يصل لـ25 ألف جنيه 

أكّدت وزارة التنمية المحلية استمرار توفير فرص عمل للشباب والمرأة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج «مشروعك» في كل المحافظات وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بإتاحة التمويل اللازم وفرص الإقراض لإقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية وتشجيع الاستثمار والمستثمرين لتوفير فرص العمل للشباب ودعم العمل الحر.

برنامج «مشروعك»

وأشارت إلى استمرار المتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» لما له من دور محوري في توفير فرص عمل حقيقية تسهم في زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.

خطوات الحصول على قرض

وفيما يتعلق بخطوات الحصول على قرض يصل لـ25 ألف جنيه لدعم مشروع صغير من برنامج مشروعك، والأوراق المطلوبة كما حددتها وزارة التنمية المحلية تتضمن التالي:

- التوجه إلى الوحدة المحلية التابع لها وتحديدا فرع مشروعك.

- تقديم أصل وصورة بطاقة الرقم القومي لصاحب القرض والضامن شريطة أن تكون سارية.

- تقديم إيصال مرافق للمكان المقام فيه النشاط سواء إيصال كهرباء أو مياه وخلافه، وفي حالة يكون مكان النشاط محل يجب أن يكون إيصال المرافق تجاري.

– أما إذا كان مكان النشاط محل سكني فلا يشترط إيصال مرافق تجاري.

- خطاب الوحدة المحلية التابع لها المشروع مقر نشاط العميل بمعاونة البنك في متابعة المشروعات الممولة.

- صورة من عقد الايجار أو التمليك للمكان المقام فيه النشاط مثبت التاريخ أو موثق من الشهر العقاري.

- صورة من موقف التجنيد بالنسبة للذكور الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا.

- قطع المرافق عن المكان المقام فيه النشاط في حالة الامتناع عن سداد 3 أقساط متتالية.