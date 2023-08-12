محافظة القاهرة تؤكد استمرار خطة ترشيد الطاقة بالشوارع وغلق المحال في موعدها

أكدت محافظة القاهرة استمرار تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، في الشوارع والميادين وواجهات المحال وإعلانات على الطرق وأعلى العقارات والمباني الحكومية، ضمن خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء.

تكليف نواب المحافظ بمراقبة تنفيذ الخطة

وشدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على ضرورة تكثيف إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في كل الأحياء، من جانب نواب المحافظ ورؤساء الأحياء والجهات المختصة.

من جهته، تابع الدكتور حسام الدين فوزى، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، تطبيق خطة ترشيد الكهرباء للإعلانات والمباني الحكومية وواجهات المحال والشوارع الميادين ودور العبادة، في نطاق حي حدائق القبة.

مواعيد غلق الورش

وفى مدينة نصر، أكد اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، متابعة الالتزام التام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية في موعدها المحدد، وفق المواعيد الصيفية، لافتا إلى تسيير لجنة من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على الورش والمحال التجارية في شوارع الحي، لمتابعة الالتزام التام بغلق الورش في المواعيد المحددة طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 456 لسنة 2020.

وأشار رئيس حي شرق مدينة نصر إلى استمرار متابعة تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بأعمدة الإنارة والإعلانات وواجهات المحال، في شارعي عباس العقاد ومصطفى النحاس، والالتزام بترشيد الطاقة في نطاق الحي.

خفض إنارة الشوارع في المعادي

وفي حي المعادي، شنت الأجهزة التنفيذية حملة لمتابعة خطة ترشيد الطاقة، بالتنسيق مع أصحاب المحال، والتنبيه عليهم بخفض إنارة الوجهات، كما تابعت العمل على خفض إضاءة الإعلانات على أعمدة الإنارة.