بعد رفع الراية الحمراء على الشواطئ.. متى يتحسن الطقس في المدن الساحلية؟

تحذيرات عديدة وجهتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بياناتها حول ارتفاع الموج في بعض المدن الساحلية على مدار الأيام القليلة الماضية، إذ لجأت بعض الشواطئ إلى رفع الراية الحمراء لمنع نزول البحر، حتى لا يتمّ تسجيل حالات غرق ناتجة عن هذا الارتفاع الذي يصل اليوم إلى 3 أمتار، ويؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة، ما جعل المصطافين في تلك المدن يهتمون بمعرفة موعد تحسن حالة البحر وهدوء الأمواج.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّه من المتوقع أنه من المتوقع أن تنشط الرياح اليوم السبت على شواطئ البحر المتوسط، وتتمثل في «العلمين، الإسكندرية، بلطيم، دمياط، بورسعيد»، وتتراوح سرعة الرياح بين 40 إلى 50 كيلومترًا/ساعة، كما يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 و 2.5 متر، ويكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس، وسرعة الرياح به تكون بين 50 و60 كيلومترًا/ساعة، ويصل ارتفاع الموج به إلى 3 أمتار.

موعد تحسن الطقس وهدوء الأمواج بالشواطئ

وأضافت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أنَّه بدءا من غدا الأحد من المتوقع أن تعود حركة الأمواج إلى طبيعتها، وتنخفض حتى تعود للمستوى والمعدل الطبيعي لها، ليكون بذلك اليوم السبت هو آخر أيام ارتفاع الأمواج في المدن الساحلية.

درجات الحرارة اليوم السبت 12 أغسطس

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.