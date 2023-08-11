الأرصاد توضح سبب تحسن الطقس في أغسطس رغم ارتفاع الرطوبة

تحدثت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن طقس أغسطس يعد أفضل نسبيا في درجات الحرارة من شهر يوليو الماضي، رغم أنّه يعتبر ذروة فصل الصيف.

طقس الأيام المقبلة من أغسطس وأسباب انخفاض الحرارة

وأضافت «غانم» لـ«الوطن»، أن الأحوال الجوية بدأت تتحسن ودرجات الحرارة تقل، كون البلاد تتأثر حاليا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على توزيع الرطوبة في عمود الهواء ككل، وصعود الهواء لأعلى وعدم حبس الهواء في طبقات الجو السفلى، ما يعطي الشعور بتحسن الأحوال الجوية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن امتداد المرتفع «الأزوري» مع كتل هوائية على سطح الأرض، قادمة من جنوب أوروبا، مرورا بالبحر المتوسط، معتدلة بشكل كبير، يساعد على انخفاض درجات الحرارة وعدم الشعور بالحر.

نسب الرطوبة خلال فترات الليل

كما أوضحت خبيرة الأرصاد الجوية، أن فترات الليل مع غياب الشمس يشعر المواطنون بانخفاض درجات الحرارة، وانخفاض نسب الرطوبة، نظرا لأن هناك نشاط للرياح، إذ تبغ سرعتها ما بين 30 و35 كيلو متر في الساعة، ومن شأنها المساعدة على تلطيف الجو، وعدم الشعور بدرجات الحرارة والرطوبة.

وتابعت «غانم»، بأنه مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تُشعر المواطنين بارتفاع درجات الحرارة، ورغم أنه الشهر الأكثر إحساسًا بالحرارة بسبب ارتفاع الرطوبة، لكن قيم درجات الحرارة خلاله تكون أقل من متوسط درجات الحرارة المسجلة في شهر يوليو الماضي.