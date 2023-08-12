هيئة الأرصاد الجوية: تحسن في حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الحالي

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدة استمرار تحسن الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع الحالي.

تحسن الأحوال الجوية هذا الأسبوع

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء لتعطي مزيداً من الإحساس بالتحسن، وتنشط الرياح على شواطئ «العلمين - الإسكندرية - بلطيم - دمياط - بورسعيد».

درجات الحرارة اليوم

جاءت تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت كما يلي:

القاهرة 33 24.

العاصمة الإدارية 34 25.

أكتوبر 34 25.

بنها 33 24.

دمنهور 33 24.

وادى النطرون 34 23.

كفر الشيخ 32 24.

المنصورة 34 24.

الزقازيق 34 24.

شبين الكوم 33 23.

طنطا 33 23.

دمياط 30 25.

بورسعيد 31 25.

الإسماعيلية 34 23.

السويس 33 24.

العريش 30 24.

رفح 30 24.

رأس سدر 40 25.

نخل 38 20.

كاترين 33 17.

الطور 36 26.

طابا 36 25.

شرم الشيخ 38 29.

الإسكندرية 30 23.

العلمين الجديدة 30 23.

مطروح 32 23.

السلوم 32 24.

سيوة 36 23.

رأس غارب 37 28.

الغردقة 38 28.

سفاجا 37 29.

مرسى علم 38 29.

شلاتين 40 28.

حلايب 37 30.

أبو رماد 38 30.

رأس حدربة 37 28.

الفيوم 36 24.

بني سويف 36 24.

المنيا 36 24.

أسيوط 37 23.

سوهاج 38 25.

قنا 39 25.

الأقصر 40 26.

أسوان 41 28.

الوادي الجديد 40 27.

أبو سمبل 41 28.