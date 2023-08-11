الأرصاد تحذر المصطافين على الشواطئ: ارتفاع الأمواج يصل إلى 2.5 متر

حالة من استقرار الأحوال الجوية وتحسنها، تشهدها البلاد على الأنحاء كافة، لاسيما بعد أن ودعت أطول موجة حارة في شهر يوليو، لكن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من ظاهر تؤثر على حركة الشواطئ والمصطافين.

اضطراب الملاحة في البحر المتوسط وخليج السويس

وفي بيان صادر عنها اليوم، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، مشيرة إلى أن سرعة الرياح تتراوح من 50 إلى 60 كيلو متر في الساعة، ليتراوح ارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار.

والتحذير من اضطراب الملاحة البحرية لم يقتصر على خليج السويس، بل امتد الأمر إلى البحر المتوسط، خاصة مدن العلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط وبورسعيد، حيث تصل سرعة الرياح بها من 40 إلى 50 كيلومتر في الساعة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر.

الشواطئ ترفع الراية الحمراء

واستجابة لتحذيرات هيئة الأرصاد، رفعت شوطئ مدينة الإسكندرية الراية الحمراء لمنع المصطافين من السباحة ونزول البحر، في ظل الأجواء المضطربة، وتزامن ذلك مع زيادة الإقبال على الشواطئ في العطلة الأسبوعية، لذا انتشر عمال الإنقاذ بالشواطئ و المسعفين وعمال الأبراج بالشوطئ للحفاظ على أرواح المواطنين.

الرياح تضرب عدة مناطق من البلاد

وخلال الأسبوع المقبل، تتأثر العديد من المناطق بنشاط الرياح، لاسيما في ظل استقرار درجات الحرارة، وتكون أكثر المناطق المتأثرة بالرياح هي: القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا

أما بالنسبة لحالة الطقس غدا، فإنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون مائلاً للحرارة والرطوبة ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مئلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.