حالة الطقس اليوم 12-8-2023.. ارتفاع الحرارة ونسبة الرطوبة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا تفصيليا، بشأن حالة الطقس اليوم السبت الموافق 12 أغسطس، إذ تسود أجواء حارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم

وتوقع خبراء الأرصاد، وفق بيان حالة الطقس، نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح على شواطئ البحر المتوسط «العلمين - الإسكندرية - بلطيم - دمياط - بورسعيد»، وتكون سرعة الرياح من 40:50 كيلومترا، وارتفاع الموج 2 لـ2.5 متر.

درجات الحرارة اليوم

جاءت تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت كما يلي.

القاهرة 33 24.

العاصمة الإدارية 34 25.

أكتوبر 34 25.

بنها 33 24.

دمنهور 33 24.

وادى النطرون 34 23.

كفر الشيخ 32 24.

المنصورة 34 24.

الزقازيق 34 24.

شبين الكوم 33 23.

طنطا 33 23.

دمياط 30 25.

بورسعيد 31 25.

الإسماعيلية 34 23.

السويس 33 24.

العريش 30 24.

رفح 30 24.

رأس سدر 40 25.

نخل 38 20.

كاترين 33 17.

الطور 36 26.

طابا 36 25.

شرم الشيخ 38 29.

الإسكندرية 30 23.

العلمين الجديدة 30 23.

مطروح 32 23.

السلوم 32 24.

سيوة 36 23.

رأس غارب 37 28.

الغردقة 38 28.

سفاجا 37 29.

مرسى علم 38 29.

شلاتين 40 28.

حلايب 37 30.

أبو رماد 38 30.

رأس حدربة 37 28.

الفيوم 36 24.

بني سويف 36 24.

المنيا 36 24.

أسيوط 37 23.

سوهاج 38 25.

قنا 39 25.

الأقصر 40 26.

أسوان 41 28.

الوادي الجديد 40 27.

أبو سمبل 41 28.