أسعار العملات اليوم السبت 12-8-2023 في البنوك المصرية

سجلت أسعار العملات اليوم السبت 12-8- 2023، استقرارا ملحوظا أمام الجنية المصري في مختلف البنوك ببداية تعاملات اليوم، ومن أبرزها الدولار واليورو والريال السعودي وتستعرض «الوطن»، سعر صرف العملات المختلفة اليوم أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها علي الانترنت.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 33.73 جنيه للشراء، وسجل 34.13 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سجل سعر اليورو اليوم 33.73 جنيه للشراء، وسجل 34.13 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 8.38 جنيه للشراء، وسجل 8.40 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، وسجل 8.40 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.23 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.23 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر الجنية الإسترليني اليوم

سجل سعر الجنية الإسترليني اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 39.08 جنيه للشراء، وسجل 39.54 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سجل سعر الجنية الإسترليني اليوم 39.08 جنيه للشراء، وسجل 39.54 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 100.0358 جنيه للشراء، وسجل 100.4036 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 99.357 جنيه للشراء، وسجل 100.4036جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.