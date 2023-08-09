أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 9-8-2023 بالبنوك

استقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 9-8-2023 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، وأبرزها الدولار الأمريكي والريال السعودي واليورو الأوروبي.

أسعار العملات اليوم في البنوك

وتستعرض «الوطن» أسعار العملات الأجنبية بمختلف البنوك، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 9-8-2023، وفقًا للأسعار التي أعلنتها البنوك على مواقعها الرسمية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري في ختام تعاملات اليوم 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر بختام تعاملات اليوم 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري بختام تعاملات اليوم 33.95 جنيه للبيع، و33.75 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر بختام تعاملات اليوم 33.95 جنيه للبيع، و33.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري بختام تعاملات اليوم 39.44 جنيه للبيع، و39.21 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر بختام تعاملات اليوم 39.44 جنيه للبيع، و39.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري بختام تعاملات اليوم 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

كما سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر بختام تعاملات اليوم 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري في ختام تعاملات اليوم، 8.39 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر بختام تعاملات 8.39 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري بختام تعاملات اليوم عند 100.32 جنيه للبيع، و99.37 جنيه للشراء.

فيما استقر سعر الدينار الكويتي في بنك مصر بختام تعاملات اليوم 100.37 للبيع، و100.04 للشراء.