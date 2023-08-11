شهدت أسعار العملات اليوم الجمعة 11-8-2023 في البنوك المصرية استقراراً مقابل الجنيه المصري، حيث استقرت أسعار العملات على ما أعلنته البنوك في نهاية تعاملات أمس، ومن أبرزها الدولار الأمريكي واليورو والريال السعودي.

أسعار العملات اليوم في البنوك

تستعرض «الوطن» أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية، وفقاً لآخر تحديث للأسعار أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري: 30.85 للبيع، و30.75 للشراء.

سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك مصر: 30.85 للبيع و30.75 للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري: 33.88 للبيع، و33.72 للشراء.

سعر اليورو اليوم الجمعة في بنك مصر: 33.96 للبيع، و33.68 للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل المصري

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري: 39.25 للبيع، و39.08 للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في بنك مصر: 39.38 للبيع، و39.16 للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري: 8.22 للبيع، و8.19 للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في بنك مصر: 8.22 للبيع، و8.19 للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري: 8.39 للبيع و8.38 للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة في بنك مصر: 8.39 للبيع و8.38 للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري: 100.26 للبيع، و99.33 للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في بنك مصر: 100.37 للبيع، و100.03 للشراء.