عاجل.. 3 نجوم في الأهلي يدرسون الرحيل

يدرس 3 لاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023، بسبب عدم تعديل عقودهم.

وعلم «الوطن سبورت»، من مصدر داخل الأهلي أن هناك 3 لاعبين ناقشوا مع مسؤولي الكرة بالنادي إمكانية الرحيل، نظرًا لرغبتهم في تعديل عقودهم داخل القلعة الحمراء.

مصير أحمد عبدالقادر وعمرو السولية ومحمد شريف في الأهلي

وأوضح المصدر خلال تصريحاته خاصة، أن أحمد عبدالقادر طلب من إدارة الأهلي تعديل راتبه في النادي، إلا أن طلبه تم رفضه بسبب تعديل عقده قبل بداية الموسم المنصرم، لتتجه نية اللاعب للبحث عن عرض خارجي وتقديمه إلى إدارة الأهلي للرحيل.

وأضاف أن محمد شريف تقدم بعرض خليجي شفوي إلى إدارة الأهلي، واستفسر عن موقفه من تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجديد شرط الحصول على راتب الفئة الأولى، وهو ما ترفضه إدارة النادي في الوقت الراهن وتجري مفاوضات معه للحصول على راتب الفئة الثانية والذي يصل إلى 9 ملايين في الموسم.

موقف عمرو السولية من الرحيل عن الأهلي

وأتم المصدر حديثه حول ملف الراحلين، مشيرًا إلى أن عمرو السولية لاعب وسط الفريق، يدرس هو الآخر الرحيل إلى الخليج في ظل عدم وجود نية داخل القلعة الحمراء لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، إذ يترقب النادي وصول عرضًا رسميًا للموافقة على رحيله، خاصة بعد دعم خط الوسط بأكثر من صفقة.