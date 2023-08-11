عاجل.. التفاصيل الكاملة لوديعة البنك الأهلي المصري

يبحث كثير من المواطنين، عن التفاصيل الكاملة لوديعة البنك الأهلي المصري، حيث كشف البنك عن أسعار العائد على الودائع المقدمة من البنك، ومن بينها الودائع التي يصرف عائدها في نهاية المدة، حيث إن الوديعة تبدأ من مدة أسبوع حتى 7 سنوات.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية التفاصيل الكاملة لأسعار العائد على ودائع البنك الأهلي المصري:

التفاصيل الكاملة لوديعة البنك الأهلي

وأشار البنك الأهلي المصري، إلى أن الحد الأدنى للوديعة 1000 جنيه، بينما الحد الأدنى للودائع أقل من شهر 100 ألف جنيه، كما يصرف العائد في نهاية المدة حيث يكون 6%، لوديعة الأسبوع والأقل من 15 يوما، ويكون نفس سعر العائد على الودائع الـ15 يوما والأقل من الشهر، ويكون العائد على الودائع الشهر وأقل من شهرين 7.50%، ويصرف نفس سعر العائد علي الودائع الشهرين والأقل من 3 أشهر، بينما العائد علي الودائع الـ3 أشهر والأقل من 6 أشهر 8%، ويصرف نفس سعر العائد على الودائع الـ6 أشهر والأقل من سنة.

ودائع البنك الأهلي المصري

ويحصل المودع للوديعة السنة والأقل من سنتين على 8%، كما يحصل على نفس سعر العائد للوديعة السنتين والأقل من 3 سنوات، ويكون العائد على الودائع الـ3 سنوات والأقل من 4 سنوات 8%، كما يصرف نفس سعر العائد للودائع الـ4 سنوات والأقل من 5 سنوات، كما يكون العائد على الودائع الـ5 سنوات والأقل من 6 سنوات 7.75%، ويصرف نفس سعر العائد على الودائع الـ6 سنوات والأقل من 7 سنوات، بينما يحصل المودع على سعر عائد 7.75% على الودائع الـ7 سنوات فأكثر.