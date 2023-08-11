كولر يهدد لاعبي الأهلي بعقوبات مشددة.. «شبانة» يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هدد لاعبي الفريق بفرض عقوبات مغلظة في حالة زيادة وزنهم عقب نهاية فترة الإجازة الممنوحة لهم قبل الاستعداد للموسم الجديد.

وأوضح شبانة في تصريحات تليفزيونية أن كولر هدد اللاعبين بتوقيع عقوبات مالية في حالة عدم الالتزام ووجود وزن زائد له في حين عودة الفريق للتدريبات عقب نهاية فترة الإجازة.

وأضاف شبانة أن جميع لاعبي الأهلي سيخضعون لقياسات فور العودة للتدريبات مباشرة وسيتم معاقبة اللاعبين المقصرين الذين ستشهد أوزانهم زيادة.

شبانة: لجنة التخطيط في الأهلي قررت تعديل عقود حراس المرمى

وتطرق شبانة للحديث عن حراس الفريق البدلاء، موضحًا أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قررت تعديل عقود الحراس البدلاء الثلاثة مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف إلى 5 مواسم وتوقيع عقود جديدة في الفترة الماضية.

كولر يمنح اللاعبين راحة من التدريبات

ومنح السويسري مارسيل كولر لاعبي الأهلي راحة من التدريبات وذلك عقب نهاية مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي في ربع نهائي كأس مصر، وتأهل الفريق للدور نصف النهائي يوم 3 أغسطس الجاري، وذلك لمدة 3 أسابيع، قبل أن يغادر إلى بلاده للراحة ويعود يوم 23 أغسطس الجاري.