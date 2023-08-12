أسعار الأسمنت اليوم السبت 12-8-2023 في مصر.. مستقرة

يُعتبر الأسمنت أحد العناصر الأساسية في صناعة البناء والتشييد، ويشكل جزءًا هامًا من البنى التحتية لأي دولة، وتحظى صناعة الأسمنت في مصر بأهمية كبيرة نظرًا لدورها الحيوي في تطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية الاقتصادية.

سعر طن الاسمنت اليوم في مصر

وتشهد أسعار الأسمنت اليوم السبت 12-8-2023 استقرارا ملحوظا في السوق المصري، ويرجع استقرار الأسعار في الوقت الحالي الي الي وجود كميات جيدة معروضة من الأسمنت، وتتراوح أسعار الأسمنت ما بين 1770 إلى 2060 ، ويختلف السعر بالنسبة للبيع بالتجزئة، إذ تُضاف أسعار النقل والتخزين إضافة إلى نسبة الربح.

استقرار أسعار الأسمنت

وتستعرض الوطن أسعار الأسمنت اليوم السبت 12-8-2023 في السوق المصرية، وفقاً لآخر التحديثات المعلنة من جانب شعبة مواد البناء

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

أسمنت النصر 1710 جنيهات للطن.

أسمنت المسلح 1753 جنيهًا للطن.

أسمنت العسكري 1695 جنيهًا للطن.

أسمنت السويس 1725 جنيهًا للطن.

أسمنت المعلم 1685 جنيهًا للطن.

أسمنت وادي النيل 1685 جنيهًا للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

أسمنت المخصوص 1720 جنيهًا للطن.

أسمنت سيناء 42.5 بسعر 1660 جنيهًا للطن.

أسمنت حلوان 1728 جنيهًا للطن.

أسمنت السويدي 1770 جنيهًا للطن.

أسمنت السهم 1690 جنيهًا للطن.

أسمنت جنوب الوادي 1705 جنيهات للطن.

أسمنت الفهد 1650 جنيهًا للطن.