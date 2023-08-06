أسعار الأسمنت اليوم الأحد 6-8-2023 في مصر

قال ناصر شنب، عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إنّ أسعار الأسمنت اليوم 6-8-2023 في مصر لم تشهد أي تغيير عن المُعلن في بداية أغسطس الجاري، حيث يبدأ سعر الطن من 1000 جنيه، في ظل أنّ الفترة الحالية تشهد إقبالا من المواطنين على الشراء، خاصة أنّ المتعارف عليه إتمام وبدء تشطيبات المنازل في فصل الصيف نظرا لاعتدال الطقس.

وترصد السطور التالية أسعار الأسمنت اليوم 6-8-2023 في مصر، وجاءت كما يلي.

سعر الأسمنت للمستهلك اليوم

- يبلغ سعر طن أسمنت المسلح 1730 جنيها.

- يسجل أسمنت المعلم 1673 جنيها.

- كما يبلغ سعر أسمنت وادي النيل 1680 جنيها.

- فيما يسجل طن أسمنت جنوب الوادي والمخصوص 1700 جنيها.

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

- وعن سعر طن أسمنت العسكري يسجل اليوم الأحد 1693 جنيها.

- ويبلغ سعر أسمنت سيناء 42.5 في الأسواق 1690 جنيها.

- أسمنت حلوان 1700 جنيه.

- فيما يبلغ سعر أسمنت السويدي 1639 جنيها.

سعر شيكارة الأسمنت اليوم

- بينما يسجل اسمنت الفهد 1620 جنيها.

- يبلغ سعر طن أسمنت التعمير 1740 جنيها.

- وبالنسبة لسعر أسمنت حلوان يبلغ 1700 جنيه.