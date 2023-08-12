شروط الالتحاق ببرنامج اللغة الإنجليزية في كلية الحقوق بجامعة المنصورة

تضم كلية الحقوق بجامعة المنصورة عدة برامج تعليمية، من بينها برنامج اللغة الإنجليزية، والذي يهدف لرفع قدرات الطلاب على التفكير المنطقي والنقد العلمي في المناقشات والمناظرات القانونية والاجتهاد واختيار الحل المنطقي الملائم من بين الحلول البديلة، وتزويد الطلاب بالمعارف والنظريات الأساسية في مختلف فروع القانون لمواكبة سوق العمل محليا وإقليميا وعالميا، بحسب الموقع الرسمي للكلية.

شروط الالتحاق ببرنامج اللغة الإنجليزية في كلية الحقوق بالمنصورة

وتستعرض «الوطن» شروط الالتحاق ببرنامج اللغة الإنجليزية بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وفقا للموقع الرسمي، كالآتي:

1- أن يكون الطالب مصريا وحاصل على شهادة الثانوية العامة من مصر أو ما يعادلها.

2- أن يكون من الطلاب المرشحين المستجدين المقبولين في الشعبة العامة «انتظام» بالكلية.

3- ألا تقل درجة الطالب في مقرر اللغة الإنجليزية في الثانوية العامة عن 80%.

مصاريف ومواعيد برنامج اللغة الإنجليزية بكلية الحقوق المنصورة

ووفقا للعام الماضي تبلغ مصاريف برنامج اللغة الإنجليزية بكلية الحقوق جامعة المنصورة ما يقرب من 16 ألف جنيه، ويُفتح باب القبول في الدراسة بالبرنامج في الفصل الدراسي الأول بعد ترشيح الطلاب للكلية من مكتب تنسيق القبول بالجامعات في بداية كل عام جامعي.

خطوات دفع المصاريف برنامج اللغة الإنجليزية بكلية الحقوق المنصورة

1- يتوجه الطالب لمكتب شؤون الطلاب لمراجعة كافة المصروفات.

2- يذهب الطالب إلى خزينة الكلية لسداد إذن الدفع بالفيزا.

3- تقوم الخزينة بتسجيل الإيصال وتسليم الطالب إيصال دفع من صورتين، صورة للطالب وصورة لشؤون الطلاب.