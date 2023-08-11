لطلاب الثانوية العامة.. برامج كلية الهندسة بجامعة المنصورة الأهلية

يتطلع طلاب الثانوية العامة إلى معرفة العديد من البرامج المتاحة للدراسة في جامعة المنصورة الأهلية، والبرامج والمصاريف خاصة بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023.

برامج جامعة المنصورة الأهلية 2023

وحددت جامعة المنصورة الأهلية في بيان لها عدة برامج الدراسة بها داخل جامعة المنصورة الأهلية في محافظة الدقهلية في مختلف التخصصات وجاءت كالآتي:

- كلية الهندسة:

برنامج هندسة البناء والتشييد

برنامج الهندسة الطبية والحيوية

برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي

برنامج هندسة الاتصالات والحاسبات

برنامج هندسة الميكاترونيكس

برنامج هندسة العمارة المستدامة

- كلية الطب:

برنامج الطب والجراحة

ويدرس بها الطالب على 3 مراحل وهم المرحلة ما قبل السريرية ما قبل التدريب الإكلينيكي، وهي عبارة عن استكشاف قوي للنظام البشري وعلم التشريح، وعلم وظائف الأعضاء، وعلم الأمراض والمرحلة السريرية للطلاب التعرض السريري لجميع مجالات الطب الرئيسية، والمرحلة الامتياز هي سنتان من التدريب الإجباري كطبيب متدرج.

كلية طب الأسنان

برنامج طب وجراحة الفم والأسنان وهو برنامج تعليمي متميز يؤدي إلى إعداد الخريجين المعرفة العلمية النظرية والمهارات الذهنية الفنية والمعايير الأخلاقية اللازمة للممارسة المهني

-كلية الصيدلة:

برنامج الصيدلة الإكلينيكية

ويكون الطالب في النهاية متخصصين بإجراء التجارب وإجراء الحسابات الصيدلية اللازمة وإعداد الوصفات الصيدلانية، وقادر علي إنشاء وإدارة المشاريع الصيدلية الخاصة سواء صيدلية خاصة، أو مخزن أدوية، أو إنشاء مصانع أدوية بمعايير دولية.

- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: برنامج الاقتصاد والعلوم السياسية

مصروفات كليات جامعة المنصورة الأهلية 2023

وأوضحت جامعة المنصورة الأهلية في بيان لها مصروفات كليات جامعة المنصورة 2023 سواء الطب والأسنان والصيدلة والهندسة والاقتصاد:

- كلية الطب البشري 110 آلاف جنيه.

- كلية طب الأسنان 90 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة 75 ألف جنيه

- كلية الهندسة 50 ألف جنيه

- كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية 30 ألف جنيه