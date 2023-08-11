موعد تنسيق جامعة جنوب الوادي الأهلية.. 6 برامج لهذا العام

حددت وزارة التعليم العالي موعد التنسيق في كليات أو برامج جامعة جنوب الوادي الأهلية في محافظة قنا، وذلك في 6 برامج تعليمية بعد إضافة 3 برامج حديثة في تنسيق هذا العام، حيث يكون مباشرة عقب إعلان نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الأولى.

وقال الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والمشرف على جامعة جنوب الوادي الأهلية ، إن الجامعة الحديثة التي بدأت فيها الدراسة العام الماضي ، سوف يضاف إليها في رغبات التنسيق جامعة جنوب الوادي الأهلية 3 برامج جديدة لتصبح 6 كليات للعام الدراسي الجديد.

كليات جامعة جنوب الوادي الأهلية

وتابع في تصريحاته لـ«الوطن»، أن البرامج التعليمية الجديدة المضافة لجامعة جنوب الوادي الأهلية هي الصيدلة والهندسة والتمريض، إضافة إلى الجراحة العامة والعلاج الطبيعي والحاسبات والمعلومات.

مصروفات جامعة جنوب الوادي الأهلية

وأكد «عكاوي»، أن جامعة جنوب الوادي الأهلية حددت المصروفات في جميع كليات جامعة جنوب الوادي الأهلية وهي مصروفات دراسية لعام واحد كالآتي:

- برنامج الجراحة العامة. 110 الف جنيه في العام .

- برنامج العلاج الطبيعي 70 ألف جنيه.

- برنامج الصيدلة 75 الف جنيه.

- برنامج الهندسة 65 الف جنيه.

- برنامج التمريض 45 الف جنيه.

- الحاسبات والمعلومات 40 ألف جنيه.

تنسيق جامعة جنوب الوادي الأهلية

وأشار « عكاوي» إلى أن موعد تنسيق جامعة جنوب الوادي الأهلية سوف يكون عقب إعلان نتيجة تنسيق الجامعات يوم الاثنين المقبل.