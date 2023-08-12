فيلم تاج يحتل المركز قبل الأخير في دور العرض بإيرادات 100 ألف جنيه

تواصل دور العرض السينمائية حالة النشاط الفني التي تعيشها منذ انطلاق موسم أفلام الصيف لعام 2023 والذي يشمل أيضا عددًا من الأفلام السينمائية التي تمّ طرحها في موسم عيد الأضحى الماضي ومن بينها فيلم تاج.

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ فيلم تاج كان يحتل المركز قبل الأخير يوم أمس الجمعة في شباك التذاكر بدور العرض السينمائية، إذ حقق إيرادات بلغت 100.955 ألف جنيه فقط لا غير.

أبطال فيلم تاج

ويشارك في فيلم تاج عدد كبير من الفنانين منهم تامر حسني ودينا الشربيني وساندي وهالة فاخر وعمرو عبدالجليل وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

يُذكر أنَّ فيلم مرعي البريمو هو الذي يتصدر قائمة الإيرادات ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم محمد هنيدي وغادة عادل وعلاء مرسي ومحمد محمود وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.