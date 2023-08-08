124 ألف جنيه قيمة إيرادات فيلم تاج في دور العرض أمس

ينافس الفنان تامر حسني بفيلمه تاج بدور العرض، ودخل الفيلم في منافسة موسم الصيف، واستطاع أن يحقق أمس نحو 124 ألف جنيه، حسبما أكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن».

إيرادات فيلم تاج لـ تامر حسني

وحافظ الفنان تامر حسني على مكانته بين الأفلام المنافسة، وجاء في المرتبة السادسة بين الأفلام الأخرى، ومن المقرر أن يستمر عرض الفيلم خلال فترة الصيف كاملة .

قصة فيلم تاج لـ تامر حسني

تدور قصة فيلم تاج، من خلال شخصية توأمين أحدهما في الجانب الطيب والآخر شرير، كل منهما يمتلك مقومات خارقة، ويسعى سوبر هيرو الذي ينتمي لعالم الأخيار في مواجهة شقيقه الشرير الذي يريد استغلاله.

أبطال فيلم تاج

جمعت المخرج سارة وفيق بين تامر حسني ودينا الشربيني، ساندي، عمرو عبدالجليل، شيرين، هالة فاخر، والفيلم من قصة تامر حسني.

وآخر ظهور للفنان تامر حسني من خلال حفله بالعلمين، وقدم عدد من الأغنيات الهامة خلال مشواره الفني بالحفل، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.