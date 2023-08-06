200 ألف جنيه إيرادات فيلم تاج في السينما خلال 24 ساعة

حقق فيلم تاج بطولة تامر حسني، في شباك تذاكر السينما أمس السبت إيرادات بنحو 200 ألف و171 جنيهًا، ليتراجع إلى المركز السادس في قائمة الإيرادات اليومية، وسبقه أفلام وهي على الترتيب «مرعي البريمو، ع الزيرو، بيت الروبي، البعبع، مستر إكس»، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتجاوز إجمالي إيرادات فيلم تاج بطولة تامر حسني، أكثر من 44 مليون جنيه وذلك على 5 أسابيع عرض بالسينما، وحقق بيت الروبي أكثر من 119 مليون جنيه، والبعبع نحو 41 مليون جنيه، ومستر إكس نحو 28 مليون جنيه.

نجوم وأبطال فيلم تاج

فيلم تاج، يخوض من خلاله تامر حسني تجربة الكتابة والتأليف، والإخراج لـ سارة وفيق، ويلتقي لأول مرة مع دينا الشربيني، وساندي، عمرو عبدالجليل، شيرين، هالة فاخر.

قصة فيلم تاج

ولأول مرة يجسد تامر حسني خلال فيلم تاج، شخصية بطل خارق يمتلك قوى غير طبيعية ويستخدمها في الخير والحب، فيما يقع في أزمة مع شقيقه التوأم الذي يمتلك نفس المقومات الخارقة ولكن يستخدمها لإيذاء من حوله، ويتصاعد الصراع بينهما.